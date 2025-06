Szinetár Miklós a megújult Szabadtéri Szalon első vendége!

Megújult helyszínnel jelentkezik 2025-ben a Szabadtéri Szalon Stahl Judittal! A Szegedi Szabadtéri Játékok exkluzív háttérbeszélgetés-sorozata június 23-án veszi kezdetét A cigánybáró rendezőjével, Szinetár Miklóssal.

Immár négy éve faggatja Stahl Judit a Szegedi Szabadtéri Játékok művészeit a Szabadtéri Szalon műsorvezetői székében. A közkedvelt televíziós személyiség egyfajta online közönségtalálkozókként, kötetlen hangulatban vezényli az izgalmas háttérbeszélgetéseket, amelyek alkalmával a 94 éves fesztivál Dóm téri produkcióinak művészei sorakoznak fel, és osztanak meg személyes élményeket, máshol nem hallható kulisszatitkokat a nézőkkel. A digitális platformnak köszönhetően bárki számára bárhol, bármikor elérhetőek a találkozások, amelyek egészen egyedülálló betekintést nyújtanak hazánk legnagyobb nyári színházának „üzemébe”, dolgos mindennapjaiba.

2025 sem múlhat el Szabadtéri Szalon nélkül, amely új helyszínen, az Óbudai Óbudai Distr3ct Event Cube rendezvényteremben, kifejezetten nyárias, vidám hangulatban várja a nézőket és a neves interjúalanyokat. A beszélgetéssorozat idén egy egészen egyedülálló alkalommal veszi kezdetét: a Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész, Szinetár Miklós a Szalon első vendége. A találkozás egészen exkluzív mélyinterjúra ad alkalmat, és különleges még a sokat látott műsorvezető számára is: Stahl Judit ugyanis maga is a televíziós és színházi legenda tanítványa volt a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

A neves alkotó ezúttal A cigánybáró című nagyoperett-rendezése kapcsán ül a kamerák elé, amely a Magyar Állami Operaház vendégjátékában érkezik a Szegedi Szabadtéri Játékokra június 27-én. A Jókai Mór kisregényén alapuló történetet a Szaffi című ikonikus Dargay-rajzfilmből is sokan ismerik. Szinetár rendezése egyszerre mulattató és elgondolkodtató, nagyszabású történelmi tablóként viszi színre a Strauss-operett fordulatos cselekményét, amely így Mária Terézia Magyarországának sokszínűségére is felhívja a hangsúlyt.

A Szabadtéri Szalon alkalmával a rendező a látványos operett műhelytitkai mellett mesél a Szabadtéri Játékokon eltöltött évtizedeiről, saját művészi munkamódszeréről, zenész színházról, számos személyes mozzanatot megosztva egykori hallgatójával, Stahl Judittal és a Szalon közönségével. A Szabadtéri Szalon június 23. hétfőn indul újra, első adása megtekinthető lesz a Fesztivál Facebook-oldalán. Az érdeklődők addig rövid kedvcsináló videóval hangolódhatnak, és kaphatnak ízelítőt a különleges beszélgetés pillanataiból.

[2025.06.21.]