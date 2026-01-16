Február 17-én Budapestre érkezik az Omnium Gatherum, a Fallujah és az In Mourning

A melodikus és progresszív death metal éjszakája közeleg: február 17-én Budapestre érkezik az Omnium Gatherum, a Fallujah és az In Mourning.

Az OMNIUM GATHERUM 2026 februárjában nagyszabású európai turnéra indul.



Az INSOMNIUM zenekarral közös sikeres ausztrál turné után az OMNIUM GATHERUM idén februárban ismét útra kel: egy négyhetes európai turnéra indul. A „May The Bridges We Burn Light The Way” elnevezésű körúton vendégként fellép az amerikai progresszív death metal csapat, a FALLUJAH, valamint a svéd melodikus death metal zenekar, az IN MOURNING. A turné Európa legfontosabb metal régióit érinti, február 11-én Koppenhágában indul, és március 7-én Londonban ér véget. Budapestre február 17-én gördül be a konvoj.



Az este tökéletes metszéspontja lesz erőnek, technikának és atmoszférának. Az Omnium Gatherum új dalokkal és jól ismert klasszikusokkal bizonyítja, miért tartják őket Finnország egyik legerősebb metal exportcikkének. A Fallujah lenyűgöző, modern hangzásvilága és komplex zenei megoldásai új dimenziókat nyitnak meg a death metalban, míg az In Mourning súlyos riffjei és melankolikus dallamai mély, érzelmi utazásra hívják a közönséget.

A finn Grammy-díjra jelölt OMNIUM GATHERUM a tavalyi év elején különleges koncerteket adott Európa-szerte, amelyek a „Beyond” albumra fókuszáltak. 2024-ben a zenekar intenzíven turnézott, többek között az Egyesült Államokban, Japánban, Latin-Amerikában és Kínában is fellépett. Az elmúlt években Európában olyan zenekarok turnéin vett részt előzenekarként, mint a PARADISE LOST, a FLESHGOD APOCALYPSE és az INSOMNIUM.



2025-ben a csapat főként a stúdióban dolgozott tizedik nagylemezén, a May the Bridges We Burn Light the Way november 7-én jelent meg a Century Media Records égisze alatt.

JEGYÁRAK:

7999 Ft - early bird 2025. június 30-ig

8999 Ft - elővételben 2025. július 1-től 2026.01.31-ig

9999 Ft - 2026.02.01-től és a helyszínen

[2026.01.16.]