Február 17-én Budapestre érkezik az Omnium Gatherum, a Fallujah és az In Mourning

Az INSOMNIUM zenekarral közös sikeres ausztrál turné után az OMNIUM GATHERUM idén februárban ismét útra kel: egy négyhetes európai turnéra indul. A „May The Bridges We Burn Light The Way” elnevezésű körúton vendégként fellép az amerikai progresszív death metal csapat, a FALLUJAH, valamint a svéd melodikus death metal zenekar, az IN MOURNING. A turné Európa legfontosabb metal régióit érinti, február 11-én Koppenhágában indul, és március 7-én Londonban ér véget. Budapestre február 17-én gördül be a konvoj.
Az este tökéletes metszéspontja lesz erőnek, technikának és atmoszférának. Az Omnium Gatherum új dalokkal és jól ismert klasszikusokkal bizonyítja, miért tartják őket Finnország egyik legerősebb metal exportcikkének. A Fallujah lenyűgöző, modern hangzásvilága és komplex zenei megoldásai új dimenziókat nyitnak meg a death metalban, míg az In Mourning súlyos riffjei és melankolikus dallamai mély, érzelmi utazásra hívják a közönséget.
A finn Grammy-díjra jelölt OMNIUM GATHERUM a tavalyi év elején különleges koncerteket adott Európa-szerte, amelyek a „Beyond” albumra fókuszáltak. 2024-ben a zenekar intenzíven turnézott, többek között az Egyesült Államokban, Japánban, Latin-Amerikában és Kínában is fellépett. Az elmúlt években Európában olyan zenekarok turnéin vett részt előzenekarként, mint a PARADISE LOST, a FLESHGOD APOCALYPSE és az INSOMNIUM.
