Máglyarakás, család, első szerelem - Megérkeztek a Véletlenül írtam egy könyvet mozifilm első képsorai Bohém hangulatú teaserrel jelentkezik Lakos Nóra író-rendező és a JUNO11 Pictures európai együttműködésben készülő, Véletlenül írtam egy könyvet című egész estés családi filmje: a szívet melengető és sok-sok humorral elmesélt felnövéstörténet kedvcsináló előzetesében a főszereplő Demeter Villő mellett Mátray László, Zsurzs Kati, Rujder Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi és Mucsi Zoltán is látható, míg a zenei aláfestésről a Bagossy Brothers Company gondoskodik. A Véletlenül írtam egy könyvet hiánypótló, sírós-nevetős családi film, amely ismert színészekkel, különleges helyszínekkel és 21. századi látványvilággal vezeti be a nézőket egy kedves, kissé különc család életébe: Nina (Demeter Villő) legfőbb vágya, hogy író legyen – kreativitását animációsfilm-rendező apjától (Mátray László) örökölte. Mindennapjait kétbalkezes bűvész öccse (Hárs Bonca) kavarja fel, s mivel az anyukája (Lovas Rozi) korán meghalt, női mintaként kissé merev nagynénje (Tenki Réka) szolgál a családban. Amikor apja életébe új szerelem (Rujder Vivien) érkezik, Nina a szomszédban élő bohém írónő (Zsurzs Kati) iránymutatásait követve az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését, és nyitja meg szívét az új családtag és az első szerelem (Kövécs Barnabás) felé. Ahogy az a Doraya Bouandel által készített teaserben megjelenő képsorokból is kiderül, a Véletlenül írtam egy könyvet egy szívet melengető felnövéstörténet, mely sok-sok humorral és érzékenységgel meséli el egy új család születésének történetét. A film egyedi vizuális világát Szurdi Juci látványtervező, Lányi Fruzsina jelmeztervező, Reich Dániel operatőr és Báthory Péter kreatív animációs rendező teremtették meg – az írás kiemelt szerepét a képen megjelenő animációk erősítik. A minden korosztály számára felhőtlen szórakozást ígérő film a holland Annet Huizing tizenkét országban, köztük idehaza is megjelent könyve, a Hogyan írtam véletlenül egy könyvet? adaptációja. A könyv számos nemzetközi irodalmi díjat nyert. A Véletlenül írtam egy könyvet című családi film írója és rendezője Lakos Nóra, producerei a CURTIZ-t és a Magasságok és mélységeket is jegyző Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan (JUNO11), valamint Lakos Nóra (EJKA), holland koproducerei Maaike Neve és Joram Willink (BIND). A filmet a Nemzeti Filmintézet, a Nederlands Filmfonds és az Eurimages támogatásával, a JUNO11 Pictures és a holland BIND koprodukciójában, a JUNO11 Pictures valamint a Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány mutatja be. Az alkotás line producere Tarr Erika, operatőre Reich Dániel, látványtervezője Szurdi Juci, jelmeztervezője Lányi Fruzsina, zeneszerzői pedig Jacob Meijer és Alexander Reumers. A főbb szerepekben a most bemutatkozó Demeter Villő mellett Mátray László, Zsurzs Kati, Rujder Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán és Hárs Bonca látható. A film 2025 januárjában érkezik a hazai mozikba. [2024.06.28.] Megosztom: