Queensrÿche Budapesten: a debütáló EP-t és a Warning lemezt is eljátsszák a 2025-ös koncerten! 2025 elején Budapestre is befut a Queensrÿche The Origins nevű turnéja, ami idén tavasszal indult. Február 23-án a teljes The Warning albumot és a legelső EP dalait is meghallgathatjuk a Dürer Kert színpadán, a Night Demon koncertje után. A Queensrÿche a progresszív / heavy metal színtér meghatározó zenekara, amely több mint 40 éve működik. Bár jópár platinalemezük született az évek alatt, a zenekar és a rajongók mind a mai napig különleges szimpátiával hallgatják a legelső EP és a debütalbum, az 1984-es The Warning dalait. Ezek a kiadványok voltak azok, amelyek megalapozták a csapat máig tartó renoméját és különleges, a rockot progresszív és heavy metal elemekkel ötvöző zenéjét. Most tavasszal indult turnéján a Todd La Torre (ének), Michael Wilton (gitár), Mike Stone (gitár), Eddie Jackson (basszusgitár) és Casey Grillo (dobok) felállású zenekar a teljes debütáló EP-t és a The Warning lemezt eljátssza a fellépéseken. A 2025. február 23-án Budapestre érkező turné keretében a harmadik nagylemezét bemutató kaliforniai heavy metal trió, a Night Demon is fellép majd a Dürer Kertben. Mindenképp érdemes időben érkezni. A jegyértékesítés július 12-én indult, de a Concerto Music early bird hírlevelére feliratkozottak már 1 nappal hamarabb hozzájuthattak a kedvezményes árú jegyekhez. A CONCERTO Music bemutatja: QUEENSRŸCHE - The Origins Tour 2025

2025. február 23., vasárnap 18 óra

Budapest, Dürer Kert

Queensrÿche, Night Demon koncertek

Jegyek: early bird jegyek 10.900 Ft , normál elővételben 12.900 Ft, január 1-től 14.900 Ft [2024.07.15.] Megosztom: