A Rapülők kulisszái mögött jártunk - képekben Zeneipari kémkedés vétségének alapos gyanúja áll fenn esetünkben, mert belógtunk egy Rapülők próbára. Vittünk is haza a próbateremből slágerdallamokat bőven, mentségünkre pedig csak azt tudom felhozni, hogy nem mi tehetünk róla, azok voltak fülbemászóak. Előre szólok, a Rapülők a kezdetektől bitang jól szólt élőben, de sosem szólt még annyira jól, mint most! Berkes Gábor mindig is a hazai popzene legfelkészültebb billentyűsei közé tartozott, élvezet látni a profizmusát. Nekem különösen, hiszen gyakorlatilag az ő játékán nevelkedtem, sok Első Emelet és Rapülők lemezt hallgatva. Körbe bástyázta magát a legkülönfélébb kütyükkel és olyan örömmel bólogat a billentyűvára mögött mint a kisgyerek, aki beszabadult a játékboltba. Közben embertelen szólók szaladtak ki az ujjaiból. Michel munkásságát nemrég kezdtem el figyelni, úgy harmincegy éve... Állítom, hogy miközben a dobolás a világban óriási fejlődésen ment keresztül, ő a trendekkel és technikákkal együtt fejlődik. Abszolút modern, mai módon nyúl a hangszerhez, embertelen húzása van a groove-jainak, szigorú tekintete pedig csak a tizenhatodokra koncentráló álarc. Geszti Péter pedig egy csoda. Darálja rendületlenül, instruálja a többieket, soha nem téveszt, gyakorlatilag különösebb koncentráció nélkül eltolja a szövegeit úgy, mintha stúdióban lenne. Valószínűleg a fülén veszi a levegőt, más értelmes magyarázatot nem találok erre az elemi erővel áradó „szó-cunamira”. Amikor a próbahely felé mentem, azon gondolkoztam, hogy rap stílusban ők lesznek az első példák arra, hogy hogyan kell megöregedni. Rockzenében van erre számos példa, de ebben a műfajban nincs. De olyan fiatalos lendülettel csapnak a lecsóba, hogy az biztosan nem fog kiderülni, hogy hogyan fognak megöregedni, maximum az vehető észre, hogy majd lassan fiatalságuknak egyfajta érettebb szakaszába fognak lépni. A maximalizmus és az önfeledt szórakoztatás keveréke lesz a két Aréna koncert. A próbán is séróból tolják a zenét és a poénokat is, táncolnak és hülyülnek. Szerintem azért csinálják, mert már megint azok akarnak lenni, amik akkor voltak, amikor azok akartak lenni, amik voltak már (aki ezt nem érti, az jöjjön el az Arénába a megfejtésért). Nem mellesleg olyan zenészekkel veszik körbe magukat, mint a zseniális gitáros Fenyvesi Marci, a Peet Projectből ismert Závodi Attila fújja az irgalmatlan szaxi szólókat, Tóth Gabi és Tóth Vera a két kitűnő énekesnő, a Hajdú ikrek pedig vokáloznak. További képekért kattints!



A felsorolás végére hagytam azt a Szolnoki Pétert, aki a zenekar "hangja": a kezdetektől a Rapülőket segíti, a Bon Bont a Rapülők első nagy korszaka után alapította. – Sólyom Attila –

Fotók: Kaiser Ákos [2017.02.11.]