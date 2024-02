20 éve mutatták be a Rómeó és Júlia musicalt - képriport A 2001-es párizsi világpremiert követően 2004. január 23-án mutatta be a Budapesti Operettszínház, Kerényi Miklós Gábor KERO® rendezésében a Rómeó és Júlia című musicalt. Ennek alkalmából születésnapi emlékkoncertet tartottak a RaM-ArT Színházban. Az eltelt 20 évben nagyjából 700 000 néző látta a közel 700 előadás valamelyikét, sokan közülük többször is.

A kőszínházon kívül több szabadtéri színpadon és arénákban is hatalmas sikert aratott Gérard Presgurvic darabja.



Az előadás generációknak volt első, meghatározó színházi élmény, ezáltal szerették meg a színház világát. A jól felépített marketingnek és a nagyszerű színészgárdának köszönhetően olyan nézőket vonzott be a darab a zenés színház világába, akik addig egyáltalán nem, vagy csak ritkán jártak színházba, illetve musical vagy operett előadásokra. Sokan ennek hatására választották a színészi hivatást, néhányuk olyan szerencsés helyzetben van, hogy valamilyen formában részese lehet / lehetett a Rómeó és Júlia történetének. Az eredeti szereposztás már a múlté, az akkori szereplők kinőttek Rómó és Júlia karakteréből, az élet is mindenkit más vizekre sodort... Az eltelt 20 évben többször megújult a szereposztás, Benvóló azóta Lőrinc baráttá érett, Júliából pedig Dada lett. Rómeó és Júlia 20 éves jubileum képekben - klikk a fotóra

Kétség nem fér hozzá, hogy a produkció elképesztő magasságokba repítette a Budapesti Operettszínházat, óriási sorok kígyóztak a jegyértékesítés kezdetén, az Andrássy úton, pillantok alatt lett teltházas az összes előadás.



A Lehetsz király slágerlistás dal lett, a magyar nyelvű CD platinalemez. A Szegedi Szabadtéri előadást pedig DVD őrzi az utókornak.



Erre az elképesztő sikerre emlékeztek január 23-án a RaM-ArT színpadán a fellépő művészek és a közönség. Megható emlékezés volt, hol sírós, hol nevetős történetekkel.

Folytatódik-e a Rómeó és Júlia musical diadalútja? Kiderül június 9-én az Arénában. Audrey

Fotó: Petró Adri [2024.02.07.]