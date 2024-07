Duplázik az Aranylakodalom a Szegedi Szabadtéri Játékokon! A közönség élénk érdeklődésére való tekintettel még egy alkalommal látható lesz a Játékszín Aranylakodalom című előadása Szegeden. Szente Vajk vígjátéka augusztus 3. után augusztus 4. este is színpadra kerül az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. Kétszeres Aranylakodalmat ülhet a Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége idén nyáron. A Fesztivál augusztus 3-ára hirdette meg a Játékszín fergeteges komédiáját, amelynek szegedi előadását kitörő lelkesesdés fogadta. A Szente Vajk írta és rendezte produkció a 2020-ban Újszegeden is bemutatott Legénybúcsú folytatása, ám önmagában is kerek, páratlanul szórakoztató színházi élményt nyújt. Az előtörténet ismeretének megléte vagy hiánya nem tántorította el a nyári kikapcsolódásra vágyókat: a meghirdetett előadásra már jó ideje nem lehet jegyet kapni.

Ennek ellenére sem lankad a folyamatos, lelkes érdeklődés az Aranylakodalom iránt – ezért a Szabadtéri Játékok úgy döntött, még egy alkalommal műsorra tűzi a jó hangulatú vendégelőadást. A szombati alkalmat követően augusztus 4-én, vasárnap este is megtekinthetik az érdeklődők az Aranylakodalmat, amelyben Alex és Simon, a két ügyeskedő háziorvos újabb tréfás félreértésekbe, magánéleti kalamajkákba keveredik, ráadásul rendelőjük falai között, az Alex esküvőjét megelőző pillanatokban. Az előadás kiváló színművészek közreműködésével érkezik a Szabadtéri Játékok ligeti színpadára: a főszerepekben Szente Vajk és Nagy Sándor kettősét láthatják, de színre lép Szerednyey Béla, Náray Erika, Gáspár Kata, Kárpáti Rebeka, Kovács Gyopár, Szirtes Balázs, Kovács Panka és Barabás Kiss Zoltán is. A humoros fordulatok helyszínéről és a szereplők öltözékéről Kovács Yvette Alida díszlet-és jelmeztervező gondoskodott. A belépőkre érdemes mielőbb lecsapni: ezt az érdeklődők az online tér mellett Szegeden, a Fesztivál Jegyirodában, vagy országszerte az Interticket partnerirodáiban is megtehetik. Szegedi Szabadtéri Jegyvásárlás [2024.07.16.]