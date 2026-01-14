2026. január 15. | csütörtök | Lóránt, Loránd nevenapja
 
A Freedom Call és a Dragony zenekarokkal érkezik az Ensiferum turné hamarosan Budapestre

Január 7-én startol el a finn viking / folk-metal csapat WINTER STORM OVER EUROPE 2026 || címre keresztelt 24 állomásos turnéja. Az ENSIFERUM a FREEDOM CALL és DRAGONY zenekarokkal kiegészülve szeli át majd Európát, január 25-én pedig Budapestre érkezik.

Hosszú évek óta vár erre a pillanatra a Heathen Horde: végre elérkezett a teljes értékű, önálló Ensiferum headliner turné ideje. Túl sok koncert ért már véget úgy, hogy a közönségben még izzott az energia, a moshpit túl korán elcsendesedett, és a harcosok nem énekelhették ki magukból mindazt, amit a zene felszabadított bennük. De ennek most vége.

Az Ensiferum készen áll arra, hogy megtörje az átkot, és teljes erejével szabadítsa rá Európára a kardhordozók dühét. A zenekar egy epikus utazásra indul, amelynek minden állomása a metal ünnepe lesz, ahol nincs visszafogottság, csak erő, közösség és ősi szenvedély.

Az út során az Ensiferum nem marad egyedül: a turnéhoz csatlakozik a melodikus power metal zászlóvivője, a Freedom Call, valamint a fantasy ihletésű heavy metalban utazó Dragony. Ez a hármas garancia arra, hogy minden egyes este valódi lakoma legyen Valhallában.

Készülj fel: ez nem csupán egy koncertturné. Ez egy hadjárat.

Amikor A Winter Storm-ot megelőzően az Ensiferum új albummal hagyta el a stúdiót, a világ rövid időn belül bezárta kapuit a Covid–19 járvány miatt. A finn metal színtér egyik meghatározó zenekara azonban már első, 1997-es demója óta rendkívül termékeny kiadási ütemet tart fenn, és az évek során folyamatosan növelte nemzetközi elismertségét.

Ez a töretlen fejlődés 2020-ban, nyolcadik nagylemezük, a Thalassic megjelenésével érte el csúcspontját. A tengeri tematikájú album Finnországban az eladási lista élére került, Németországban a 3. helyig jutott, míg Svájcban, Kanadában és az Egyesült Államokban a Top 10-ben végzett.

A Thalassic anyagát a zenekar végül két nagyszabású világturnén és számos rangos fesztiválon vitte színpadra, többek között a Wacken, a Hellfest, a Summer Breeze és a Ragnarök közönsége előtt. A globális egészségügyi káosz azonban megtette hatását: a Winter Storm megjelenéséig eltelt négy év a leghosszabb várakozási idő volt az Ensiferum közel harminc éves pályafutásában. A 2024-ben megjelent lemez méltó bemutatója lesz a nevét viselő közelgő turné. 

A német melodikus metal egyik meghatározó formációja, a Freedom Call pályafutása méltán ad okot a büszkeségre. A zenekart az alapító tag, énekes–gitáros Chris Bay vezeti, és fennállása során összesen tizenegy stúdióalbumot jelentetett meg, köztük a mára klasszikussá vált bemutatkozó lemezt, a Stairway To Fairyland-et. Diszkográfiájukat három nagy hatású koncertkiadvány és egy válogatásalbum teszi teljessé.

A Freedom Call mindig is otthonosan mozgott a színpadon: a zenekar rendszeresen turnézott olyan metal óriások társaságában, mint a Saxon, az Edguy, a DragonForce, a Blind Guardian vagy a HammerFall, emellett világszerte sikeres önálló turnékat is lebonyolított. Felléptek a műfaj legjelentősebb fesztiváljain, a Wackentől és a Sweden Rocktól kezdve a Masters Of Rockon, a Barcelona Rock Festen, a Hellfesten és a Graspopon át egészen az ikonikus 70.000 Tons Of Metal Cruise-ig.

A zenekar rendkívül dallamos dalait gyakran illetik a „happy metal” jelzővel, nem véletlenül. A Freedom Call mára kiérdemelte a „a világ legboldogabb metal zenekara” címet, és koncertjeik minden alkalommal az önfeledt, pozitív energiák ünnepévé válnak.

A Dragony 2007-ben alakult Bécsben, és az eredetileg stúdióprojektként induló formáció az évek során a nemzetközi power metal színtér meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A zenekar ötödik stúdióalbuma, a Hic Svnt Dracones (2024. október, SPV/Steamhammer) tizenegy bombasztikus dallal ötvözi a modern és a klasszikus power metal legjobb elemeit.

A konceptlemez hangzásáért Jacob Hansen felelt producerként, keverő- és masztermérnökként, aki olyan zenekarokkal dolgozott korábban, mint az Epica vagy az Amaranthe. Az album epikus módon értelmezi újra a Roanoke „Elveszett Kolónia” legendáját, monumentális történetmeséléssel és grandiózus zenei megoldásokkal.

A Dragony az elmúlt években olyan zenekarok társaságában lépett színpadra, mint a Gamma Ray, a Serenity vagy a Warkings, valamint a műfaj legnagyobb fesztiváljain is bizonyított, többek között a Wacken Open Airen, a Nova Rockon, a Masters of Rockon és a 70,000 Tons of Metal fedélzetén. A 2026-os turné, így a budapesti koncert bónusz eleme, hogy a zenekar már a Maria Nesh énekesnővel megerősített új felállással érkezik majd. 

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a DECIBEL TOURING bemutatja:
WINTERSTORM OVER EUROPE
ENSIFERUM
FREEDOM CALL
DRAGONY
2026.01.25. Barba Negra Blue Stage
Kapunyitás: 18:00
JEGYEK
JEGYÁRAK:
9999 Ft  Early Bird - 2025.10.06-ig elfogyott!!
12999 Ft  Elővételben - 2026.01.12-ig MEGHOSSZABBÍTVA!
13999 Ft  Elővételben - 2026.01.24-ig
14999 Ft  A koncert napján

H-Music Hungary

[2026.01.14.]

