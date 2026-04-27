Nyolcadik lemezével tér vissza Budapestre a Stick To Your Guns

Augusztus 5-én a kaliforniai hardcore együttes, a Stick To Your Guns ismét Budapesten koncertezik, ezúttal Keep Planting Flowers című lemezüket hozzák el az Analog Music Hallba.

A Jesse Barnett (ének), Andrew Rose (basszusgitár), Chris Rawson (gitár), Josh James (gitár) és Adam Galindo (dobok) alkotta zenekar immár a nyolcadik nagylemezénél tart. A 2025-ös anyag ismét erős groove-okkal, földet rengető breakdownokkal, tűpontos riffekkel és megragadó dallamokkal vált ki erőteljes érzelmi felszabadulást, katarzist a hallgatókból.

Az elmúlt években a zenekar a lehető legegyszerűbb és legtisztább kifejezési formára csupaszította hangzását. Saját bevallásuk szerint szerencsések, mert legyen szó frusztrációról, szorongásról vagy egyéb problémákról, mindig találnak egy kiutat jelentő csatornát. Ez pedig arra is lehetőséget ad, hogy kimondjanak mindent, amit szeretnek és fontosnak tartanak. Ebből született meg 2022-ben a közönség és a kritikusok által is kedvelt Spectre, amely erőteljesen fogalmazta meg aggodalmaikat az amerikai társadalmi változások elkerülhetetlenségével kapcsolatban.

Három évvel később pedig egy belső küzdelmekkel átszőtt, mégis pozitív kicsengésű album érkezett, amelyet saját hardcore hangzásukba ágyaztak. Sok szempontból ez a lemez azt az elképzelést testesíti meg, hogy jobbá teheted önmagadat és a körülötted lévő világot, ha nem hagyod, hogy a nehézségek megtörjenek.

A stúdióalbumokon túl a zenekar élőben is különleges szenzációvá vált az évek során. Ugyanolyan magabiztosan állták meg a helyüket a Knocked Loose, a Parkway Drive és az Architects társaságában, mint a Rise Against vagy a Pennywise turnéinak vendégeként.

Ezzel a sokszínűséggel érkeznek a magyar közönség elé is, ahol a rajongók a legújabb dalokra és a legismertebb számokra egyaránt tombolhatnak. Augusztus 5-én tehát érdemes ellátogatni az Analog Music Hallba, a zenekar pedig valószínűleg ugyanazt ígéri, mint az új lemez kapcsán: „Kemény lesz, de gyönyörű is.”

[2026.04.27.]