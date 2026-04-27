2026. április 28. | kedd | Valéria nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
50 Years of Punk - a Sex Pistols feat Frank Carter a Budapest Parkban
A Rise Against új lemezével érkezik Budapestre
Budapestre is elhozza legújabb lemezét Eddie Van Halen világhírű fia
Love Will Bring You Home - Kiefer Sutherland Budapesten
Először érkezik Budapestre a gitár Michelangeloja: Eric Johnson az Akvárium Klubban
Bigger Than You Think! - a 25 éves Simple Plan Budapesten
Of Mice & Men 7 év után újra Budapesten
A Palaye Royale meghódítja a Budapest Parkot
Before party a Metallica elé - önálló koncertet ad a Knocked Loose Budapesten
A Judas Priest újra megrengeti a Budapest Arénát
A Placebo Budapesten is megünnepli 30 éves jubileumát
Des Rocs visszahozza a rock aranykorát
A LOVEBITES először játszik Budapesten
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország

Nyolcadik lemezével tér vissza Budapestre a Stick To Your Guns

Augusztus 5-én a kaliforniai hardcore együttes, a Stick To Your Guns ismét Budapesten koncertezik, ezúttal Keep Planting Flowers című lemezüket hozzák el az Analog Music Hallba.

A Jesse Barnett (ének), Andrew Rose (basszusgitár), Chris Rawson (gitár), Josh James (gitár) és Adam Galindo (dobok) alkotta zenekar immár a nyolcadik nagylemezénél tart. A 2025-ös anyag ismét erős groove-okkal, földet rengető breakdownokkal, tűpontos riffekkel és megragadó dallamokkal vált ki erőteljes érzelmi felszabadulást, katarzist a hallgatókból.

Az elmúlt években a zenekar a lehető legegyszerűbb és legtisztább kifejezési formára csupaszította hangzását. Saját bevallásuk szerint szerencsések, mert legyen szó frusztrációról, szorongásról vagy egyéb problémákról, mindig találnak egy kiutat jelentő csatornát. Ez pedig arra is lehetőséget ad, hogy kimondjanak mindent, amit szeretnek és fontosnak tartanak. Ebből született meg 2022-ben a közönség és a kritikusok által is kedvelt Spectre, amely erőteljesen fogalmazta meg aggodalmaikat az amerikai társadalmi változások elkerülhetetlenségével kapcsolatban.

Három évvel később pedig egy belső küzdelmekkel átszőtt, mégis pozitív kicsengésű album érkezett, amelyet saját hardcore hangzásukba ágyaztak. Sok szempontból ez a lemez azt az elképzelést testesíti meg, hogy jobbá teheted önmagadat és a körülötted lévő világot, ha nem hagyod, hogy a nehézségek megtörjenek.

A stúdióalbumokon túl a zenekar élőben is különleges szenzációvá vált az évek során. Ugyanolyan magabiztosan állták meg a helyüket a Knocked Loose, a Parkway Drive és az Architects társaságában, mint a Rise Against vagy a Pennywise turnéinak vendégeként.

Ezzel a sokszínűséggel érkeznek a magyar közönség elé is, ahol a rajongók a legújabb dalokra és a legismertebb számokra egyaránt tombolhatnak. Augusztus 5-én tehát érdemes ellátogatni az Analog Music Hallba, a zenekar pedig valószínűleg ugyanazt ígéri, mint az új lemez kapcsán: „Kemény lesz, de gyönyörű is.”

Jegyek

[2026.04.27.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Mogorva bemutatkozik - megszületett a "Fehér madár"
Fogorvosból blues-legenda: Vasicsek Panoptikumja Hobo ötletéből született!
Operaáriák mellett magyar dalokat is énekel önálló estjén Kálmándy Mihály
Húsvét után pezsgés: moldvai furulya és születés-énekek áprilisi dupla koncert!
A költészet napja - zenés versfüzér a Pesti Vigadóban
Fenyő slágerei szimfonikusan: Kossuth-díjas sztárok estje! Jegyek itt
Elhunyt a a Magyar Rádió népszerű műsorvezetője
Teddy Swims visszatért - itt a korszaknyitó „Mr. Know It All”!
Napfény és titkok a teraszon - íme egy izgalmas újdonság
Jennifer Lopez kollégája Budapesten: érkezik Soler El Camino turnéja!
150 program Budapesten: hajléktalanszálló, textilgyár, rejtett terek várnak!
Hogyan lett a közösségi média a zeneipar egyik legfontosabb platformja?
Fesztiválhangulattal indult a koncertszezon. Road, Lord és Phoenix RT a Barba Negrában
Új videóklippel és EP-vel jelentkezik Szűcs Krisztián
Feloszlik a Subtones
Két magyar lemez a világzenei toplistán: BashElán és ViGaD berobban!
Beyond - A rendszer álarca: Lázadó kiáltvány a modern elnyomás ellen

Kalózok, szirének, harci metal, Visions of Atlantis koncerten jártunk
2026.03.05-én három...

Johnny Gioeli bevette a Dürert - Axel Rudi Pell koncerten jártunk
2026.04.03-án visszatért...
Beton.Hofi bevette az Arénát - képriport
Harminc éves lett a Delta, megnéztük a szülinapi koncertet - képekkel
Megnéztük a V-Tech koncertjét az MVM Dome-ban - képekkel
Manderley lángjai az Erkelben - Újra kísért Rebecca
Kardélre hányt romantika a szegedi Dóm téren
beszámolók még