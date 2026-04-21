Lovebites
Lovebites
[2026. július 23.
csütörtök 19:00]

A LOVEBITES először játszik Budapesten

A LOVEBITES elemi erővel csap le a közönségre. A csak csajokból álló japán power metal banda nem sokat tétovázott az elmúlt évek során és sorra vették be a neves rock- és metal fesztiválok színpadait, idén nyáron pedig új lemezük turnéjával végre Budapestre is eljutnak július 23-án, az Analog Music Hallba.

A LOVEBITES 2016-ban alakult, tagjai Asami (ének), Midori és Miyako (gitár), Fami (basszusgitár), valamint Haruna (dobos). Már első kislemezüket is az elismert finn hangmérnökök, Mikko Karmila és Mika Jussila készítették, akik olyan együttesekkel dolgoztak együtt, mint a Nightwish, a Children of Bodom vagy az Amorphis. Első lemezük 2017-ben jelent meg Awakening From Abyss címmel és már a debütálás is olyan jól sikerült, hogy bemutatkozhattak a Vans Warped Tour Japan 2018 Presented by XFLAG rendezvényen, nem sokkal később pedig már a Wacken Open Air és a Bloodstock Open Air fellépői voltak. A zenekar az elmúlt 10 év során számtalan neves fesztiválon játszott, az egyik legemlékezetesebb szereplésük pedig a Download Fesztiválon volt, ahol Asami csatlakozott a Halestormhoz a színpadon és együtt adta elő velük a Love Bites (And So Do I) című dalt, amelyről a zenekar a nevét kapta.

A LOVEBITES egy forgószél erejével működik, tíz éves fennállásuk alatt öt nagylemezt adtak ki, a legfrissebbet idén februárban Outstanding Power címmel. A zenekar 2024-ben világkörüli turnéra indult, játszottak többek közt az Egyesült Királyságban, Dél-Koreában, Japánban, az Egyesült Államokban és több európai fesztiválon is megfordultak, mint például a Hellfesten, a Resurrection Festen vagy a Roskilden. Ezen a nyáron pedig a power metal banda tovább tágítja a horizontot és először láthatjuk őket Budapesten is, július 23-án, az Analog Music Hallban.

[2026.04.21.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
