Ujjal mutogatnak a fiatalokra - új albumával érkezik hozzánk az October Drift December 11-én a Dürer Kertbe érkezik az angol banda, friss albumát bemutató turnéján. A szeptemberben megjelenő Blame The Young lemezt hozzák el első önálló koncertjük keretében Budapestre. 2018-ban az Editors vendégeként járt nálunk az alternatív indie rock zenekar, akkor a teltházas Barba Negra közönségének mutathatták meg zenéjüket. Az akkor még csak két kislemezzel rendelkező banda most, hat évvel később tér vissza hozzánk, hogy bemutassa harmadik nagylemezét. A Blame The Young címre keresztelt albumról már két számot ismerhetünk, a Demons mellett április óta pörgethetjük a címadó dalt is. A dal a személyes és társadalmi szintű tagadásra reflektál, elutasítja a hibáztatás minden formáját. Az egyén szintjén sokszor nem értjük, hogy miért nem tartunk ott, ahol szeretnénk, milyen problémáink vannak, tagadjuk azok létezését, és elutasítjuk a segítséget. Ugyanakkor egyfajta politikai kiállás is a Blame The Young, hisz, ahogy a zenekar elmondta a politikusok folyamatosan ujjal mutogatnak az emberekre, hogy ezzel leplezzék saját hibáikat, a világban uralkodó kríziseket. Lakhatási-, klíma-, és a gazdasági válság, amiért sosem vállalják a felelősséget, találnak csoportokat, akiket hibáztathatnak. Ha valaki meghallgatja az új dalt biztos ízelítőt kap abból, hogy milyen hangulatra számíthat nem csak a szeptemberben megjelenő lemezen, de a Dürer Kert kistermében is. Az October Drift már első, 2020-as albumával nagy kritikai sikernek örvendett, a Forever Whatever megjelenése után továbbra is folyamatosan új zenéken dolgoztak és turnéztak. Az album és olyan zenekarokkal való közös koncertek, mint az Editors vagy a We Are Scientists emelték a zenekart ígéretes lehetőségből egy olyan indie zenekarrá, akiket nem lehet kihagyni playlistekből vagy elszalasztani a fellépésüket. A második, I Don’t Belong Anywhere lemezük sikere, a Glastonbury Fesztiválon, a Reading Fesztiválon vagy épp a Hydeparkban történő fellépésük pedig mindenki számára egyértelművé tette, hogy önállóan is megállják a helyüket a nemzetközi porondon. Ezt a helyzetet szeretnék stabilizálni legújabb albumukkal, és bizonyítani a magyar közönségnek is első önálló koncertjükkel december 11-én a Dürer Kert kistermében. Jegyek [2024.06.26.] Megosztom: