A nyári koncerteket Nagy Máté gitárossal tolja a Kalapács zenekar Múlt héten jelentette be a Kalapács zenekar, hogy a 23 éve töretlen felállása ideiglenesen megváltozik, az Omen-ből ismert Nagy Máté helyettesíti az egészségügyi problémákkal küzdő Sárközi Lajost. A zenekar közleménye: “Sajnos Lajcsi testvérünk lebetegedett, és most úgy fest, hosszabb lábadozásra lesz szüksége a felépüléshez. A következő pár bulit Nagy Máté közreműködésével fogjuk lejátszani. Köszönjük Máténak a gyors reagálást, Lajcsinak pedig mielőbbi gyógyulást!” Kalapács József a változásról, és a pénteki buliról:

“Mi a magunk részéről abban reménykedünk, hogy hamarosan jobb lesz a helyzet, sőt én azt is mondtam a többieknek, hogy nem tartom ördögtől valónak, ha marad majd a három gitáros felállás. Nagyon örülök Máténak, és annak is örülnék, ha Lajos minél hamarabb meggyógyulna. Mátéval egyébként most úgy kalkulálunk, hogy szép lassan az egész repertoárt meg kellene tanulnia, mert értelemszerűen nem ugyanazt a programot akarjuk játszani minden koncerten. Úgyhogy előtte is egy izgalmas időszak áll, és előttünk is. De hatalmas szerencsénk van, mert ő nem egy alkalmi, ‘elmegy’ kategória, hanem egy rendkívüli gitáros. Ez a jobbik oldala a dolognak, de nyilván ez egy nehéz vállalás, viszont hála Istennek Máté bírja a strapát. Mi meg igyekszünk neki segíteni… mondjuk nekem elég szerencsétlenül jött össze, mert én még egyetlen egyet sem próbáltam még vele, annyira sűrű napok, hetek vannak mögöttem.” A Kalapács augusztus 23-án, Alsóörsön, a 15. Tábor Fesztiválon is fellép.



H-Music Hungary [2023.08.02.] Megosztom: