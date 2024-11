A Falling In Reverse budapesti fellépése elmarad, a Hollywood Undead önálló koncertre készül A Falling In Reverse produkciós és logisztikai okok miatt több európai turnéállomással együtt lemondta a november 23-ra meghirdetett budapesti koncertjét, azonban a co-headliner Hollywood Undead és a Sleep Theory továbbra is fellép a Barba Negrában.

A korábban megvásárolt belépők automatikusan érvényesek maradnak azok számára, akik továbbra is szeretnének részt venni a koncerten. A Live Nation a programváltozás miatt automatikusan 10.000 Ft-ot visszatérít a jegyek árából. A Falling In Reverse a mai napon több európai koncertjével egyetemben lemondta november 23-i budapesti koncertjét a Barba Negrában. Az eredeti tervek szerint velük koncertező Hollywood Undead és a Sleep Theory azonban továbbra is fellép. Sőt, a mindig óriási hangulatú bulit csapó Hollywood Undead így egy hosszabb show-val készül Budapestre, rajongóik örömére. Azok, akik úgy döntenek, hogy nem szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, november 18-án 9 óráig jelezhetik, hogy szeretnék visszaigényelni a teljes jegyárat. [2024.11.14.] Megosztom: