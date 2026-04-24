Az Anconai szerelmesekkel indul vidéki turnéra nyáron az Erkel

Több állomásos vidéki körútra indul a musicalszínházként megújult Erkel a nyáron, ellátogatva az ország különböző szegleteinek kedvelt szabadtéri színpadjaira. A turné első előadása június 13-án lesz a Gödöllői Művészetek Házában. A szabadtéri sorozat június 27-én indul Tokajban, majd júliusban Kőszeg, Szarvas, Debrecen, augusztusban pedig Siófok, Gyula és Szentendre után Nyíregyházán zárul a turné. Az Erkel csapata ezúttal a félreértésekkel, szerelmi bonyodalmakkal és 70-es évek slágereivel teli Anconai szerelmesek című fergeteges mediterrán komédiát viszi el közönségének. A darabot Cseke Péter rendezi, a szerepekben pedig Járai Máté, Vágó Bernadett, Kovács Lehel, Náray Erika, Fehér Tibor, Kovács Panka, Lévay Viktória, Péntek Fanni és Braga Nikita lesz látható.

Egy tengerparti kisvárost, annak is a napfényes főterét varázsolja több vidéki városba idén nyáron az Erkel Színház. A musicalszínház 2026-os nyári turnéelőadásai nemcsak önfeledt pillanatokat, hanem humoros szerelmi bonyodalmakat is ígérnek. Ancona főtere megtelik titkokkal, félreértésekkel és fülbemászó dallamokkal, egy olyan világban, ahová jó megérkezni egy estére. Az Anconai szerelmesekben imádnivaló, bolondos szereplők gabalyítják a szerelmi szálakat: Don Tomao, a korosodó amoroso, könnyűvérű szobalánya, egy leleményes panziósnő, a környék legpocsékabb kávéját felszolgáló presszós, az életunt milliomos és a többiek, mind kergetik az álmaikat, míg a komédia közepén ott áll szédülten egy magyar lány, Viktória, aki egy szót se ért olaszul. Ebből nem sülhet ki más, csak két és fél óra fergeteges vidámság.



„Az első évadunkban bemutattuk azokat a nagy musicaleket, amelyek méretükben, erejükben és látványukban igazán „erkelesek”. Szívünk szerint mindenhova elmennénk velük és hirdetnénk a dobbanaszív-érzést, de ezeket a produkciókat a színházunk nézőteréről tudjátok igazán élvezni úgy, ahogy azt elképzeltük és színpadra varázsoltuk. A nyár viszont másról szól. Most mi indulunk útnak és az ország kedvelt szabadtéri színpadjaira viszünk nektek egy fergeteges mediterrán komédiát. Ti egész évben boldogan jöttetek hozzánk, ezúttal rajtunk a sor, hogy mi menjünk hozzátok” – üzeni az Erkel csapata a közönségének.

Anconai szerelmesek turné:



Június 13. 19:00 Gödöllő, Művészetek Háza

Június 27. 20:30 Tokaj, Fesztiválkatlan

Július 1. 20:30 Kőszeg, Várszínház - esőnap: július 2.

Július 24. 20:30 Szarvas, Vízi Színház- esőnap: július 27. hétfő

Július 29. 20:30 Debrecen, Nagyerdei Szabadtéri Színpad - esőnap: július 30. csütörtök

Augusztus 3. 20:30 Siófok, Kálmán Imre Szabadtéri Színpad - esőnap: augusztus 4. kedd

Augusztus 5. 20:30 Gyula, Várszínház

Augusztus 13., 14., 15., 17., 18. 20:00 Szentendre, Fő tér – esőnap: augusztus 16., 19.

Augusztus 22. 20:00 Nyíregyháza, Rózsakert Szabadtéri Színpad



Szereposztás:

Tomao Nicomaco, anconai polgár JÁRAI MÁTÉ

Lucrezio, kóbor milliomos FEHÉR TIBOR

Giovanni, cukrász KOVÁCS LEHEL

Drusilla, Giovanni húga VÁGÓ BERNADETT

Viktória, a magyar lány KOVÁCS PANKA

Agnese, panziótulajdonos NÁRAY ERIKA

Dorina, Tomao házvezetőnője LÉVAY VIKTÓRIA

Lucia, Tomao lánya PÉNTEK FANNI

Luigi del Soro, vándormuzsikus BRAGA NIKITA



Díszlettervező Rákay Tamás, jelmeztervező Kovács Yvette Alida, koreográfus Markovics Emese. A darab rendezője Cseke Péter.

Erkel Színház

[2026.04.24.]