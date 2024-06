Újra Magyarországon az avantgárd basszusgitározás legnagyobbja - MonoNeon az A38 Hajón Tavalyi koncertje után december 13-án, az A38 Hajón játszik MonoNeon, aki azon túl, hogy az utolsók egyike volt, aki még együtt dolgozhatott Prince-szel, szóló előadóként is óriási elismerésnek örvend. Tavaly októberben járt az Akvárium Klubban, kicsit több, mint egy évre rá pedig a Dunán ringatózva koncertezik majd Dwayne Thomas Jr., vagyis a 26 albummal és kislemezzel rendelkező MonoNeon. A dalok hangzása, csakúgy, ahogy az extravagáns megjelenése is teljesen egyedivé, mással összetéveszthetetlenné teszi az experimentális R&B, soul, funk, jazz vonalon rengeteget alkotó zenészt. Termékeny előadó lévén az elmúlt évben sem unatkozott, 5 single jelent meg 2024-ben, így biztosan számíthatunk újdonságra a tavalyi fellépéséhez képest is. A termékeny szerzői életút nem véletlen, ahogy az sem, hogy ő még Prince szigorú mércéjének is meg tudott felelni és játszhattak együtt. MonoNeon munkáját már egy Grammy-díjjal is jutalmazták, amit Nas 2020-as King’s Disease c. lemezén való közreműködésért kapott. MonoNeon Memphis-ben született 1990-ben és ott is nőt fel zenész családban. Apja is basszusgitáron játszik, de akik aktívan követik láthatták már a nagymamájával is duettezni. Zenész családja lévén mindössze négyéves volt, amikor elkezdett játszani a hangszeren, 11-12 éves korában pedig már a Bar-Kays nevű funk banda társaságában állt színpadra. A csupán 34 éves basszusgitáros zseni már olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Mavis Staples, George Clinton, Pete Rock, Ne-Yo, Mac Miller, Georgia Anna Muldrow, Ghotst-Note és még sokan mások. Élő előadásait gyakran illetik a túlvilági jelzővel is, olyan neves fesztiválokon játszott már, mint például a Newport Jazz Fesztivál, a Montreali Jazz Fesztivál, a Summer Camp Music Fesztivál vagy a Melbourne International Jazz Fesztivál. Tehetségét talán a Rolling Stone Magazin foglalta legjobban össze: „Amikor Flea úgy hivatkozik rád, mint a világ legjobb elektromos basszusgitárosa, akkor tudod, hogy valamit jól csinálsz.” Akit pedig érdekel, hogy mit is csinál igazán jól Dwayne Thomas Jr. az december 13-án az A38 Hajó gyomrában élőben is megnézheti. Jegyek [2024.06.28.] Megosztom: