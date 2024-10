Stadion rock miniben a Barba Negra-ban Október 08-án újra nagyot robbant a Kissin’ Dynamite a Barba Negra-ban. Az estét az Airstrike csapata indította, hamisítatlan rock’ n roll muzsikával örvendeztetve meg a közönséget. A headbang mellett táncra perdült a Barba Negra, várom őket vissza fő bandaként egy hosszabb műsorral. Második fellépőnek a Massive Wagons csapata játszotta a talpalávalót. A hard rock, punk rock, alternatív rock muzsikát kombináló csapat felpezsdítette a hangulatot, a srácok belakták a színpadot, az énekes annyit rohangált, hogy nem győztem kapkodni a fejem, a zenekar közben zúzott rendesen, őket is szívesen megnézem legközelebb is. Szünet, színpad átrendezés, majd felrobbant a „dinamit”, színpadon a Kissin’ Dynamite. A közönséggel az első perctől kezdve azonnal megőrültünk. Eleve imádom ezt a stílust (a régi klasszikus zászlóvivő zenekarokkal együtt persze, ami a gyerekkorom része volt), igazi nyolcvanas éveket idéző „stadion rock” (most épp kisebb méretekben a Barba Negra Blue színpadán), de simán hozta a zenekar is és a közönség is egy Aréna hangulatát. Hannes hajkoronáját imádom, ahogy nyolcvanas éveket idéző tupír frizurájával headbangel, illetve kígyózó testmozgása is szemet gyönyörködtető, mindemellett tökéletesen, hibátlanul énekel a színpad felszántása közben. A setlist nagy része új dalokból állt, amiket az idei új nagylemezükön meg lehet hallgatni igény esetén (három napja hallgatom őket - is, koncert óta - is). Kissin’ Dynamite és Massive Wagons koncert képekben - klikk a fotóra

Frappánsan a „Back with a Bang” dallal nyitottak, majd következett egy közönség énekeltető sláger, a „DNA”. Úgy éreztem magam végig a koncerten, mintha nem is a Barba Negraban, hanem minimum a Papp Lászlóban lennénk, annyira hibátlan volt a hangulat. A „Virgin” dal előtt kis intermezzo viccelődés is történt, mert majdnem rossz gitárral kezdték a dalt, de hamar túllendültek ezen a kis bakin. Hannes beszédes kedvében volt, viccelődött, hogy hazájában morognak a rajongók, ha hétköznap későn van a koncert, mert másnap dolgozni kell menni. Nekünk pedig ez meg sem kottyan lelkesedésünk alapján, és ezt külön köszöni. Minden dalt kívülről énekeltünk és vastapssal jutalmaztunk és természetesen nem maradhattak el a show elemek sem. Pisztollyal póló közönségbe lövés, az „I will be king” alatt szokás szerint palást, és királyi szerkó Hannes esetében. A „Heart of Stone” lírai dallamaihoz egy óriási zongorát toltak be a színpadra, Hannes be is pattant mögé, közben megkérve minket, hogy világítsunk szokás szerint a telefonjaink vakujával, csillagos égbolttá varázsolva a nézőteret. A „Queen of the Night” totál Bon Jovis intrója (szerintem „Runaway” intróra hajaz, de ez egyáltalán nem baj, sőt), után a zongorát kitolták a színpadról, hogy Hannes kedvére tovább rohangálhasson és ugrálhasson éneklés közben. Később óriási lufikat dobáltak (fejelgettek, rugdostak) a közönségbe, amik belül kis csillogó lámpákkal voltak kivilágítva, egészen addig, ameddig el nem durrogtattuk őket közösen két dal alatt. A ráadásban akusztikus szettel tértek vissza, így is hibátlan a csapat. A „You’re Not Alone” utolsó előtti tétele alatt Hannes egy óriási gumicsónakkal végigevezett a közönség tetején, imádtuk. Záró tételként a „Raise your Glass” dallama csendült fel, majd búcsút intettünk egymásnak a csapattal, újabb kitörő üdvrivalgással és vastapssal jutalmazva a srácokat. Várom vissza a csapatot, minden esetben ott a helyem, amikor ők koncerteznek. A szervezésért köszönet a H-Music csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlist:

1. Back With a Bang

2. DNA

3. No One Dies a Virgin

4. I've Got the Fire

5. My Monster

6. | Will Be King

7. Heart of Stone

8. Queen of the Night

9. The Devil ls a Woman

10. Only the Dead

11. Six Feet Under

12. The Best Is Yet to Come

13. Not the End of the Road

Encore:

14. Not a Wise Man

15. You're Not Alone

16. Raise Your Glass [2024.10.19.] Megosztom: