A Stereo MC's megtáncoltatja az A38 Hajót A Stereo MC's az egyik legismertebb brit hiphop, elektronikus zenekar, hozzájuk fűződik a Connected című sláger is, amely biztos, hogy mindenkinek bekúszott a hallójárataiba, aki a '90-es évek elején volt fiatal. A brit csapat most ismét Budapestre érkezik, hogy mindenkit visszarepítsen az időben és megtáncoltasson slágereivel: Stereo MC's november 4-én az A38 Hajón. A Stereo MC's-ről elsőként valószínűleg mindenkinek a Connected című dal jut eszébe, nem is csoda, hiszen az 1992-ben kiadott szám a nemzetközi Top 20-as listába is bekerült. Az azonos címen megjelent album az Egyesült Királyság lemezlistájának 2. helyéig jutott, a zenekar pedig 1994-ben hazavihette a legjobb együttesnek és a legjobb albumnak járó Brit Awards-ot is. A zenekar alapítói, Rob és Nick gyerekkori barátok és szomszédok voltak, így alapították meg a nyolcvanas évek közepén a Stereo MC's-t. Inspirációjuk a korai hiphop, funk és az elektronikus zenei iránti közös rajongásuk volt. Debütáló lemezük, a 33-45-78 1989-ben jelent meg, melyet a De La Soul, a Living Colour és a A Certain Ratio társaságában lévő turnék követtek. Ezt követően a duó New Yorkba repült, hogy felvegyék Supernatural című második lemezüket, amelyen olyan slágerek kaptak helyet, mint az Elevate My Mind vagy a Lost In Music, ami igazi klubslágerré vált mind az Egyesült Királyságban, mind Amerikában. A Happy Mondays-zal közös turnéjuk pedig végképp bebetonozta sikereiket. Több remixet is készítettek, például Madonnának, a U2-nak, David Holmes-nak, Latifah-nak, a Terranovának vagy a The Jungle Brothersnek. 2015-ben saját kiadót alapítottak Connected néven a Terranovával, hogy ne csak a saját zenéiket adják ki ily módon, de a house, techno és más elektronikus zenei műfajok előadóit is kiadóként támogathassák. 2025-ben a zenekar az Egyesült Államokban kezdte a turnézást, illetve egy meglehetősen emlékezetes szerepléssel Jimmy Fallon The Tonight Show-jában, majd ősszel Európa felé veszik az irányt. Hozzánk november 4-én érkeznek az A38 Hajóra. [2025.03.28.]