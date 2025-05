A Wellhello forró partidallal tért vissza Nemrég megérkezett a Wellhello legújabb dala, az "Éjféltájt", ami az első a hat számos albumról, a "Gelato"-ról. Mostantól öt héten keresztül érkeznek a forró cuccok, amikhez fagyit is adnak a srácok, hogy ne legyen melegetek! "Az elmúlt időszakban inkább merengősebb, szomorúbb, lassabb dalokkal jöttünk ki, ehhez képest a Gelato egy olyan album, amit be lehet durrantani minden házibuliba és fesztiválon. Olyan vibe-okban írtuk, mint anno az Elnöki Ügyet, és ez hallatszik is rajta. Képileg és zeneileg is vannak utalások a korszakra, például az idén májusban 10 éves "Emlékszem, Sopronban"-ra is odakacsintunk két prosecco között." - mondta Diaz. A klipet Fluor rendezte Temesi Ádámmal, ami által ugyancsak felfedezhető a régi, Rakpart szerű világ. "Annyira beleszerettem a klip hangulatába és világába, hogy ha tehetném, ebben az álomban élnék folyamatosan!" – szólt Fluor a forgatásról. Az új dalt a Gelato öt további megjelenése követi minden pénteken, a kislemez egész anyaga pedig június 20-án, a Budapest Parkban debütál majd: az idei supershow egyben lemezbemutató is lesz. "Idén a 14-szerre térünk vissza a Parkba, őrület! Csináltunk már sok mindent az elmúlt évek alatt, de úgy tűnik, hogy kifogyhatatlan a tár, úgy készüljetek." Jegyek [2025.05.19.] Megosztom: