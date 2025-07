Giga show-val készül a Guns N' Roses Budapestre

A Guns N’ Roses a történelem egyik legmeghatározóbb rockzenekara, akik nemcsak előkelő helyet tudhatnak maguknak számos „leg” listán, de dalaikat több generáció fújja a mai napig, egy Guns N’ Roses koncert mindig kiemelt eseménynek számít. Legutóbbi budapesti koncertjükre egy nap alatt elkelt az összes jegy, most pedig pár nap múlva ismét berobog a Nightrain a Puskás Arénába, hogy július 15-én egy gigászi, több, mint háromórás show-val töltsék meg a stadiont. Előttük a közönséget nem kisebb név, mint a Public Enemy melegíti majd be.

A Guns N’ Roses a popkultúra szerves részévé vált, már debütáló lemezükkel, az Appetite for Destructionnel beírták magukat a történelemkönyvekbe, az album ugyanis minden idők legkelendőbb debütáló, illetve minden idők 11. legtöbbet eladott amerikai albumává vált. Olyan klasszikus, mindenki számára ismert slágerek szerepeltek ezen a lemezen, mint a Welcome to the Jungle, a Paradise City vagy éppen a Sweet Child o’ Mine. Harmadik és negyedik albumukat egy merész húzásként egyszerre adták ki, a Use Your Illusion I és a Use Your Illusion II első és második helyet zsebelt be a Billboard 200-as listáján és 35 millió kelt el belőlük világszerte. Az egyik legszebb rockballada, a November Rain is az Illusions albumukon kapott helyett, amely nemcsak a zenetévék egyik legjátszottabb darabja volt, de YouTube-on is több, mint két milliárdszor játszották le.

A zenekar újraegyesülését követő, Not in This Lifetime… turné koncertjein összesen közel öt és fél millió rajongó tombolt, amellyel a banda dobogós lett minden idők legnagobb bevételt hozó koncertkörútjai listáján. A Guns N’ Roses azonban nem áll meg és idén a Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things turnéjával indult útnak. A 43 állomásos turné 35 országot és 3 kontinenst érint, köztük Magyarországot is, így nagysikerű, seperc alatt teltházas, 2023-as koncertjük után július 15-én visszatérnek a Puskás Arénába egy hatalmas show-ra új dobosuk, Isaac Carpenter társaságában. A zenekar előtt ráadásul a legendás hip-hop formáció, a Public Enemy játszik, akik utoljára 2003-ban léptek fel Budapesten, így bőven van mit bepótolniuk.

Ezt a lenyűgöző koncertet VIP körülmények között is átélheted.

A Hospitality VIP csomagok tartalma változó, azonban mindegyik csomag tartalmazza a külön bejáraton történő belépést a stadionba, a fedett lelátón, párnázott székekre szóló jegyeket és egy welcome drinket, de légkondicionált különteremben lévő büfészolgáltatás és külön parkolóhely is része lehet a kiválasztott VIP csomagnak.

Amennyiben ilyen exkluzív koncertélményre vágysz, és még amúgy is jegyet kellene venned a bulira, most kihasználhatsz egy remek ajánlatot, ugyanis a Live Nation július 8. és 12. között mindegyik Hospitality VIP csomagra 25%-os kedvezményt hirdet a készlet erejéig, így rögtön az első csomag most a sima, színpadközeli ülőjegyek árában elérhető lesz, azonban VIP élményt nyújtva.

További információ a csomagokról és árakról a hospitality-vip-csomagok oldalon.

[2025.07.08.]