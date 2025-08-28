2025. augusztus 28. | csütörtök | Ágoston nevenapja
 
Az Obscura a Suicidal Angels és a Sadist társaságában mutatja be új lemezét technikás death metal alakulat

Erős kísérettel vonul fel az őszi lemezbemutató hadműveletre az Obscura: a német progresszív death metal zenekar Budapestre szeptember 16-án érkezik, méghozzá a görög thrash brigád, a Suicidal Angels, és az Olaszországból érkező legendás progresszív death metal alakulat, a Sadist társaságában.

Az Obscurát a gitáros/énekes Steffen Kummerer alapította 2002-ben, Németországban. Zenei irányukat jól jellemzi, hogy az évek során az egykori legendás német technikás death metal banda, a Necrophagist tagjai is megfordultak a csapatban, amely fennállása alatt hét nagylemezt és több mint 800 koncertet tudott le négy kontinensen. Technikás, kidolgozott zenei megoldásaiknak és szövegeik komplex témaválasztásának köszönhetően évről évre többen figyeltek fel rájuk.

Februárban jelent meg az Obscura hetedik nagylemeze: az A Sonication a 2021-ben kiadott A Valediction lemezzel megkezdett trilógia második része, egyben a második kiadványuk a Nuclear Blast gondozásában. Az albummal egy időben vált elérhetővé az In Solitude című dal videóklipje is, szemléltetve, hogy az Obscura zenéje mit sem vesztett komplex és innovatív jellegéből. 

A dalok írását a korábbi világkörüli turné alatt kezdték el, majd a felvételek Fredrik Nordström producer vezetésével zajlottak göteborgi Studio Fredman stúdióban. Az eredmény egy egyszerre súlyos, de mégis tisztára kikevert hangzásvilág lett. A szövegekben keverednek a tudományos alapelvek és a filozófiai elmélkedések; és mindegyikük az énekes, Steffen életének egy-egy személyes epizódját dolgozza fel. A borító ezüst tónusú, a zenéhez jól illeszkedő vizuális koncepcióját Eliran Kantor (Testament, Kreator, Hatebreed) készítette.

„A sarkos és dinamikus zenei váltások, és a kifinomult, emberi érintésekhez hasonló átkötések úgy hoznak létre egy harmonikus összképet, hogy egy igazán egyedi lemez lett a végeredmény, amelyet leginkább egy jó minőségű hangrendszeren vagy prémium fejhallgatón érdemes hallgatni” – mondta el a lemezről Kummerer.

Hazánkba a lemezt bemutató turné harmadik szakaszában, szeptember 16-án ér a zenekar. Velük tart egy már jól ismert, és megbízható thrash metal brigád, a görög Suicidal Angels.

Egy igazi legenda is érkezik a Barba Negrába, egyenesen Olaszországból: az 1991-ben indult Sadist a progresszív death metal műfajának korai képviselője. A Genovából indult csapat az Agonia Records gondozásában adta ki idén tizedik nagylemezét, Something To Pierce címmel.

A CONCERTO Music bemutatja: Evenfall Europe 2025 Tour
2025. szeptember 16., kedd 19 óra
Budapest, Barba Negra Blue Stage
Obscura, Suicial Angels, Sadist koncertek
Belépő: 8500 Ft elővételben, a koncert napján 9500 Ft
Jegyek

[2025.08.28.]

