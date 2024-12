A Guns N’ Roses 2025 júliusban érkezik Budapestre

A Guns N’ Roses a világ talán legsikeresebb rock zenekara, akiket még az is ismer, akinek semmi köze a rockzenéhez, a Guns N’ Roses neve 1985-ös alakulása óta fogalommá vált. A rock legendákat tavaly 31 év után láthattuk ismét Budapesten, ennek megfelelően egyetlen nap alatt el is fogyott az összes jegy a koncertjükre. Szerencsére azonban most nem kellett ennyit várnunk a következő showig, 2025. július 15-én ugyanis ismét begurul a Nightrain Budapestre, hogy megrengesse a Puskás Arénát.

A Guns N’ Roses ma bejelentette, hogy 2025-ben egy nagyszabású turné keretében visszatér Európába és a Közel-Keletre, a nyár folyamán stadionokban és fesztiválok főfellépőjeként láthatjuk őket. A zenekar különleges vendégekkel is készül: a turné különböző állomásain a Public Enemy, a Rival Sons vagy éppen a Frank Carterrel kiegészült Sex Pistols melegít be a koncertek előtt. A május 23-án kezdődő 24 napos turné során a Los Angeles-i legendák először lépnek fel Szaúd-Arábiában, Grúziában, Litvániában és Luxemburgban, míg Bulgáriában, Szerbiában, Törökországban, Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban, Csehországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Lengyelországban, Magyarországon és Ausztriában már visszatérőként köszönthetjük őket. Budapesten július 15-én, a Puskás Arénában adnak koncertet a Public Enemy társaságában.

Jegyelővétel: a zenekar hivatalos rajongói klubja, a Nightrain tagjai számára a jegyelővétel december 10-én, 9 órakor indul. A regisztrált Live Nation tagok számára is lesz elővásárlási lehetőség, amely december 12-én, 9 órakor kezdődik. A teljeskörű jegyértékesítés december 13-án, 9 órától nyit a livenation és a funcode oldalakon.

2025 TURNÉ DÁTUMOK

Május 23., péntek Rijád, Szaúd-Arábia Kingdom Arena

Május 27., kedd Abu Dhabi, UAE Etihad Arena

Május 30., péntek Shekvetili, Grúzia Shekvetili Parka ^

Június 2., hétfő Isztanbul, Törökörszág Tüpraş Stadyumu ^

Június 6., péntek Coimbra, Portugália Estádio Cidade de Coimbra ^

Június 9., hétfő Barcelona, Spanyolország Estadi Olímpic Lluís Companys ^

Június 12., csütörtök Firenze, Olaszország Firenze Rocks *^

Június 15., vasárnap Hradec Kralove, Csehország Rock For People *^

Június 18., szerda Düsseldorf, Németország Merkur Spiel-Arena ^

Június 20., péntek München, Németország Allianz Arena ^

Június 23., hétfő Birmingham, UK Villa Park ^

Június 26., csütörtök London, Egyesült Királyság Wembley Stadium ^

Június 29., vasárnap Aarhus, Dánia Eskelunden +

Július 2., szerda Trondheim, Norvégia Granåsen Ski Centre +

Július 4., péntek Stockholm, Svédország Strawberry Arena +

Július 7., hétfő Tampere, Finnország Ratina Stadium +

Július 10., csütörtök Kaunas, Litvánia Darius and Girėnas Stadium +

Július 12., szombat Varsó, Lengyelország PGE Nardowy +

Július 15., kedd Budapest, Magyarország Puskás Aréna +

Július 18., péntek Belgrád, Szerbia Ušće Park +

Július 21. hétfő Szófia, Bulgária Vasil Levski Stadium +

Július 24., csütörtök Bécs, Ausztria Ernst Happel Stadion &

Július 28., hétfő Luxembourg, Luxembourg Luxembourg Open Air &

Július 31., csütörtök Wacken, Németország Wacken Open Air *

*Fesztivál fellépés

+ vendég Public Enemy

^ vendég Rival Sons

& vendég Steve Jones, Paul Cook, Glen Matlock SEX PISTOLS Frank Carterrel

A GUNS N’ ROSES-RÓL:

A Guns N' Roses a mai napig a történelem legdinamikusabb, legveszélyesebb és legmeghatározóbb amerikai rockzenekara. A banda a popkultúra szerves részévé vált, 1987-es Appetite For Destruction című, mérföldkőnek számító opuszuk minden idők legkelendőbb debütáló, illetve minden idők 11. legtöbbet eladott amerikai albumává vált.

A 2016 és 2019 között zajlott Not In This Lifetime elnevezésű turnéjuk minden idők negyedik legnagyobb bevételt hozó koncertkörútja volt. 1991-ben a Guns N’ Roses a hétszeres platinastátuszt elérő Use Your Illusion I és Use Your Illusion II lemezeivel sokkolta a világot, amelyek már induláskor rögtön a Billboard slágerlista első két helyén nyitottak. Szintén 100 millió feletti lemezeladással büszkélkedhet a G N’R Lies (ötszörös platina), a The Spaghetti Incident? (platina), a Greatest Hits (ötszörös platina), valamint a Chinese Democray (platina) albumuk is. Arról nem is beszélve, hogy ők a világ egyik legtöbbet streamelt rockbandája, átlagosan havi 24 millió hallgatóval a Spotifyon.

Az évszázad újraegyesülését követően a Coachella főfellépői voltak, és több mint 5 millió jegyet adtak el a Not In This Lifetime... turnéjukra. A Guns N' Roses azonban még mindig nem áll meg, 2025-ben további turnét és egyéb meglepetéseket terveznek - a „Nightrain” teljes gőzzel gurul tovább.

A Guns N' Roses jelenleg Axl Rose (ének, zongora), Duff McKagan (basszusgitár), Slash (szólógitár), Dizzy Reed (billentyű), Richard Fortus (ritmusgitár), Frank Ferrer (dob) és Melissa Reese (billentyű) tagokból áll.

[2024.12.09.]