Budapest Park (Park Kulturális Központ)

A jövő hangjai - sok újdonsággal és egyedülálló tehetségtámogató programmal startol a Budapest Park

A Budapest Park április 23-án újra megnyitotta kapuit, és elindította tizenötödik évadát. Idén is világszínvonalú látvánnyal, felejthetetlen hazai és nemzetközi koncertekkel, csúcstechnológiás színpaddal és szemkápráztató éjszakai élményekkel készülnek, ugyanakkor a fókusz most egy új, hosszabb távú kezdeményezésre is kiterjed. Ez a ParkLab – a Budapest Park tehetségtámogató programja, amely a feltörekvő előadók és zenei közösségek segítését helyezi a középpontba.

Újdonságok

A Budapest Park idén az eddigieknél jóval sűrűbb programnaptárral nyit – és már az első pillanattól érezni lehet, hogy valami megváltozott. A tér ismerős, mégis új arcát mutatja. A nagytánctéren például ipari robotkarok jelentek meg, amelyek egy autógyárból érkeztek, és új életet kaptak a Parkban. 22 órától működésbe lépnek: fényekkel és füsttel válnak a tér részévé, egyszerre futurisztikusak és játékosak. A fények is átrendeződtek – a nagytánctér felett új struktúrába kerültek, szinte mennyezetet rajzolva a közönség fölé, miközben a Park több pontja, köztük a Retro kert és a Domb is új világítást kapott.

Az idei szezonban nemcsak a tér kap új formát: hamarosan érkezik a Budapest Park Legendái merch kollekció, amelyben számos fellépő is részt vesz. A kezdeményezés arra a gondolatra épül, hogy a Park 15 éve az a hely, ahol a zenekarok a legnagyobbat merik álmodni – most ugyanez jelenik meg a limitált sorozatban is. Emellett tervben van az ÖN – Belső Terek kollekció is, amely a Hagyd kint a valóságot szlogen köré épül, és a Park belső, élményalapú, összművészeti világát fordítja le tárgyakra.

A látvány mellett a technikai fejlesztések is hangsúlyosak. Idén a nagytánctér került fókuszba: a cél, hogy minél több pontból legyen közvetlen rálátás a színpadra. Ennek részeként a keverőállás pozíciója oldalra kerül, a körpult új helyet kap, tetején egy terasszal, így a tér szerkezete és a koncertélmény is átalakul. A vendégélményt a nagytánctér látképének letisztultságán túl több praktikus fejlesztés is segíti.

A biztonságos szórakozás a Budapest Park működésének kezdettől fogva alapja, amelyet idén további elemekkel erősítenek. A Vibe Team idén már fix, könnyen megtalálható ponton is jelen lesz: a speciálisan képzett csapat helyszíni segítségként működik, akikhez a látogatók bármilyen kérdéssel vagy problémával bizalommal fordulhatnak. A Park emellett továbbra is együtt dolgozik megváltozott munkaképességű kollégákkal: a tavalyi pozitív tapasztalatokra építve idén is folytatják a közös munkát, erősítve egy nyitottabb és befogadóbb működést. Emellett edukációs tartalmakkal is készülnek, amelyek a fiatal koncertezőket és szüleiket segítik a tudatos és biztonságos bulizásban. A hazajutást egy saját fejlesztésű, élő adatokkal dolgozó rendszer támogatja: a merch shopnál található kivetítőn csak azok a közösségi közlekedési járatok jelennek meg, amelyek még biztonságosan elérhetők – rohanás és felesleges kockázat nélkül. Emellett taxi partnerrel és sofőrhívó szolgáltatással is együttműködnek.

A Park nyitás előtt képekben - klikk a fotóra


ParkLab

A ParkLab nem egyetlen platform, hanem egymásra épülő lehetőségek rendszere: a megszülető daloktól egészen addig kíséri az alkotókat, hogy el is jussanak a közönséghez. A cél, hogy láthatóvá váljanak az új hangok, és valódi, hosszú távú lendületet kapjanak.

A ParkLab egyik legfontosabb eleme a több mint egy évtizede működő Vendégzenekari Program, amelynek keretében a feltörekvő előadók a nagyszínpadon, releváns közönség előtt mutatkozhatnak be. Az alkotási folyamatokat a köveskáli ParkLab Alkotóház, valamint a Dugattyús Stúdió by ParkLab támogatja.

Előbbi a Budapest Park saját, panorámás alkotótere, ahol zenészek, producerek és dalszerzők vonulhatnak el, hogy inspiráló környezetben dolgozzanak új dalokon.

A Dugattyúsban működő stúdió ezzel párhuzamosan egy fókuszáltabb, szakmailag támogatott közeget biztosít, ahol a kiválasztott előadók produceri és hangmérnöki segítséggel fejleszthetik tovább a dalaikat.

Visszatér a Budapest Park KEMP is: a négynapos, bentlakásos ingyenes alkotótáborban a Park backstage-ben zenészek, producerek és dalszerzők dolgoznak együtt, folyamatosan változó csapatokban, workshopokkal és masterclassokkal kiegészítve.

A Park FM pedig továbbra is abban segít, hogy a megszülető dalok eljussanak a közönséghez.

A vizuális és digitális jelenlétet a videoklip-támogatási program és a live session sorozat erősíti. A videoklip-támogatás keretében a Park anyagi és szakmai segítséget nyújt a kiválasztott produkcióknak ahhoz, hogy dalaikhoz erős, igényes vizuális világ is társuljon. A live session sorozat pedig egy karakteres, élő megszólalásra épülő formátum, ahol feltörekvő előadók profi környezetben, intimebb hangulatban mutathatják meg élő energiáikat.

A közösségi kapcsolódásra a Budapest Backstage ad teret, amely zártkörű alkalmakon hozza össze a zenei közegeket.

A ParkLab fontos pillére a mentális jóllét támogatása is: egy új program keretében a zenészek és a háttérstáb számára is szeretnének biztonságosabb, fenntarthatóbb közeget kialakítani a jövőben.

A ParkLab School a fiatalabb generációkhoz hozza közelebb a zenét, közérthető, élményszerű formában. A program célja, hogy oktatási intézményekkel együttműködve, ismert előadók bevonásával mutassa meg a zene alapjait így segítve, hogy a diákok könnyebben kapcsolódjanak a zenéhez és a kreatív gondolkodáshoz.

A Budapest Park célja, hogy ne csak helyet adjon a zenének, hanem aktívan hozzájáruljon a hazai zenei szcéna fejlődéséhez. Stabil piaci szereplőként fontosnak tartja, hogy vissza is adjon a szakmának. Az említett támogatásokon felül a jövőben klubtámogatási program és egy utcazenész szpot kialakítása is szerepel a tervek között.

Hazai nagy dobások

Az idei évben sem lesz hiány a legnagyobb hazai sztárokból a Park nagyszínpadán. A tizenötödik évad - ahogy azt a korábbi években megszokhattuk - egy exkluzív “próbanappal” indul április 22-én, ahová kifejezetten a Park leghűségesebb látogatóit várják: a SOUNDCHECK lényege, hogy a vendégek nem tudják, pontosan milyen koncertre érkeznek. Ez idén sincs másképp - a szervezők annyit árultak el, hogy az estét egy fiatal, tehetséges rapper nyitja, majd egy stílusokon és generációkon átívelő örömzenélés veszi kezdetét, ahol több mint 15 ismert zenészt láthatunk a színpadon és igazi A-listás sztárok adják majd egymásnak a mikrofont.

A “hivatalos” nyitónapon a “Park-életérzést” is megéneklő Irie Maffia rúgjta be az ajtót, majd koncept koncerttel érkezik a Vad Fruttik, amit egy fergeteges Necc Party követ, a hétvége pedig a Mirror Glimpse első önálló Parkos koncertjével zárul. De nem ők az egyetlen elsőbálozók az idei évadban: “Ne keresd az értelmet!” című koncertje Co Lee ígérete szerint eddig karrierjének legnagyobb show-ja lesz; Szabadság, Szerelem című új nagylemezét mutatja be Mehringer; igazi hetedhétországra szóló lagzival készül Dánielfy, és behúzza az Extázisban az X-et Bongor.

Lesznek idén igazi visszatérők is: csak két koncert erejéig áll össze az idén kb. a 30. születésnapját ünneplő Heaven Street Seven és a Kistehén is. De hosszú kihagyás után láthatjuk a Park színpadán HOBOt, aki egy különleges, Mesél az erdő című műsorral készül. És ha már a különleges tematikáknál tartunk: igazi folk fesztivált varázsol a Csík zenekar, olyan vendégekkel, mint a Szabó Balázs Bandája vagy a Besh O drom és a táncház is kiemelt szerepet kap – az idei évadban a népzenei események nagyobb hangsúllyal jelennek meg a programban. A Mastercard támogatásával valósul meg több kiemelt produkció is, köztük a Csinibaba Táncdalfesztivál is: a Katona József Színház és a Budapest Park közös műsora új dalokkal, izgalmas látványvilággal, valamint a ’80-as évektől a ’90-es évek közepéig tartó időszak sodró világának, a rendszerváltás éveinek legnagyobb slágereivel várja a nézőket; tizenötödik jubileumát ünnepli az ország egyik kedvenc tánczenekara, a Csaknekedkislány; a magyar pop aranykorába utazhatunk a Neoton Famíliával, és az élénk színek és illatok világába invitál a Blahalouisiana.

A lista közel sem teljes – a már meghirdetett megannyi nagy volumenű koncert mellett a közönség még számos bejelentésre számíthat. További, kiemelt hazai produkciók is helyet kapnak a programban, köztük olyan előadók, akik több alkalommal, akár dupla- vagy tripla koncerttel lépnek majd színpadra.

Világsztárok

A világ leghíreseb fesztiválja, a Coachella után a Parkba is elhozza nagyzenekaros felállását az elektronikus zene egyik legismertebb úttörője, Moby; önálló koncerttel tér vissza Budapestre a francia–algériai származású DIY-ikon, Rilès; a 2000-es évekbe repít vissza Jamaica egyik leghíresebb sztárja, Sean Paul; először jön Magyarországra az egyik legmegbízhatóbb slágergyáros, Charlie Puth; harmadik alkalommal érkezik a Parkba a francia szupersztár, ZAZ; a Sex Pistols featuring Frank Carter megmutatja nekünk, mi is az az igazi punk; legendás élőzenei világába kalauzol el minket az ausztrál elektronikus zene meghatározó formációja, az Empire of the Sun; a hipnotikus technót és a rézfúvós hangzást ötvözi a MEUTE; garantáltan ütős estét ígér a Papa Roach és a Trivium; új albumát is bemutatja nálunk a többszörös platinalemezes világsztár, Jason Derulo; szintén friss anyagot mutat be a lo-fi antipopsztár Mac DeMarco, illetve a chicagói punknégyes Rise Against; 25 éves pályafutása alatt először látogat el hazánkba az A Perfect Circle, csak úgy, mint az izlandi indie-folk zenekar Of Monsters and Men; első önálló budapesti koncertjére érkezik az egyik legmenőbb brit post-punk zenekar, az IDLES; tavalyi ígéretét - miszerint headline koncerttel jönnek vissza hozzánk - váltja valóra a Palaye Royale; ​szívbe markoló dalaival tér vissza LP, aki szólókarrierje előtt olyan popikonoknak írt dalokat, mint Cher vagy Rita Ora - utóbbi szintén megfordul idén a Park színpadán; 9 év után visszatér a provokatív sokk-rock sztár, Marilyn Manson és ismét hatalmas táncos éjszakát varázsol a Parov Stelar.

Amikor lemegy a nap

A Park koncertek utáni éjszakai arca idén tovább erősödik: a korábbi években is meghatározó vizuális világ látványosabb fényinstallációkkal és új éjszakai aktivitásokkal egészül ki. A térben megjelenő, néha szürreális performanszok és karakteres vizuális elemek – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is fontos szerepet kapnak, tovább építve a Park egyedi, éjszakai atmoszféráját. A közösségi élményt új afterparty jegykonstrukciók is támogatják. A 3+1 kedvezmény lehetőséget ad arra, hogy baráti társaságok együtt érkezzenek, míg a 22 év alatti kedvezményes jegytípus kifejezetten a fiatalabb generációk bevonását segíti.

A Park mindenkié

A Budapest Park számára kiemelten fontos, hogy mindenki számára elérhető és befogadó élményt nyújtson. A PöttömPark idén is sok színes, izgalmas programmal várja a családokat, míg a JusTeenTime kifejezetten a kamaszok számára kínál hiánypótló élményeket.

Idén a kerekesszékesek számára az újonnan kialakított teraszrészen biztosítanak kiváló rálátást a nagyszínpadra. A korábbi évekhez hasonlóan az itallapok vakok és gyengénlátók számára megnövelt betűmérettel, illetve Braille-írással is elérhetők lesznek, és egyes koncerteken jelnyelvi tolmácsolás is segíti a teljes élményt. Emellett a tervek szerint néhány koncertből készült felvételekhez utólag jelnyelvi verzió is készül, így ezek az élmények szélesebb körben, akadálymentesen is elérhetővé válnak.

10 millió Fa

A Budapest Park számára a társadalmi felelősségvállalás a működés szerves, természetes része. Az idei év kiemelt partnere a 10 millió Fa: hazánk legnagyobb civil faültető közössége, amely eddig több mint 700.000 fát ültetett el önkéntesek és partnerek bevonásával. A szervezet nemcsak fákat, hanem szemléletet is ültet: a klímaváltozás kihívásaira közösségi válaszokat keres, miközben hosszú távon gondoskodik az elültetett növényekről. A közösen indított kampány célja, hogy minél több embert bevonjon a környezettudatos gondolkodásba és a zöldterületek növelésébe. A nyitást megelőző hetekben egyébként a Park stábja is velük tartott egy közösségi faültetésre.

A Budapest Park idén is megújulva, különleges koncertekkel, látványos éjszakai bulikkal és kulturális programokkal várja a látogatókat - miközben minden eddiginél hangsúlyosabban lép túl a “klasszikus koncerthelyszín” szerepén. Az évad során további bejelentések is várhatók, amelyekről naprakészen a budapestpark.hu oldalon tájékozódhatunk.

Fotó: Petró Adri

[2026.04.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
